В Якутии продолжают бороться с природными пожарами

Очаги тушат с земли и с воздуха

В Якутии растет число природных пожаров. По последним данным, пламенем объяты около 190 тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

Очаги тушат с земли и с воздуха. Переброшены дополнительные силы из соседних регионов - парашютисты-десантники из Магаданской области и Хабаровского края, Тувы и Бурятии. Там удалось взять ситуацию под контроль.

С огнем борются порядка 1300 человек и 45 единиц техники. В Усть-Майском районе, где обстановка наиболее сложная, специалисты "Авиалесоохраны" задействовали самолет Ан-26 "Циклон", который с помощью метеопатронов, начиненных зарядами йодистого серебра, способен вызывать и усиливать дожди.

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