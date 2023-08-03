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Курьез дня: китайскому зоопарку пришлось доказывать подлинность своих медведей

08:34
  • четверг
  • 03 августа 2023

Сомнения активно высказывали пользователи соцсетей

Зоопарк китайского города Ханчжоу выпустил официальное заявление о том, что содержащиеся в нём малайские медведи - это не переодетые люди.

Сомнения активно высказывали пользователи соцсетей. А некоторые даже обвиняли зоосад в мошенничестве. Поводом стали видеоролики, на которых небольшие мишки подолгу стоят на задних лапах, приветливо машут лапой и своим поведением напоминают аниматоров в ростовых костюмах.

В опровержении специалисты объяснили: малайские медведи - самый маленький и добродушный вид этих животных. А человек не продержался бы в таком наряде на сорокоградусной жаре и двух минут.

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Медведи в китайском зоопарке
Медведи в китайском зоопарке
Медведи в китайском зоопарке
Медведи в китайском зоопарке
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