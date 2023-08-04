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Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 04 августа 2023

Будьте осторожны с деньгами

Овны

На работе собираются тучки: у начальства копится раздражение, а кто-то из коллег делает ошибки. Сегодня вы можете разведать обстановку и не допустить неприятностей.

Тельцы

Ваши дела идут неплохо, особенно в сравнении с другими людьми, которые не столь амбициозны. Держите свои планы при себе – для подстраховки.

Близнецы

Вам будет сложно удерживать внимание, поэтому не избежать ошибок. Если придется работать с документами, постарайтесь в понедельник их перепроверить.

Раки

Назревает проблема в учебе или с документами, но ее еще можно предотвратить. Если ничего такого нет – проверьте почту, чтобы в случае чего не пропустить сроки.

Львы

Вы можете сегодня загрустить из-за того, что не способны делать идеально сразу два дела. Просто попросите о помощи членов своей семьи, и сообща вы быстренько справитесь.

Девы

Отложите дела, связанные с большой нагрузкой, они вас истощают. Марс в вашем знаке сейчас ослаблен, дайте ему и себе отдохнуть, набраться сил и энергии.

Весы

Следите за своим питанием - есть риск пищевого отравления, аллергии. В этот день также нужно быть аккуратными на пробежках, тренировках, прогулках у водоемов.

Скорпионы

Творческие проекты сегодня забуксуют, а в любви наметится похолодание. Лучше сосредоточьтесь пока на внутренней работе, тем более интуиция дает важные подсказки.

Стрельцы

Дома у вас война миров, а точнее, полов – женского и мужского. Следите, чтобы все окончательно не перессорились, все равно мирить их придется вам!

Козероги

Подруги или приятельницы, родственницы сегодня могут стать назойливыми и бестактными. Вам придется либо приструнить их, либо потратить время на болтовню.

Водолеи

Будьте осторожны с деньгами: такого щедрого и доброго человека, как вы, могут обмануть. Особого внимания заслуживают ситуации, в которых участвуют женщины.

Рыбы

Луне в вашем знаке некомфортно. И это может подпортить настроение или вызвать апатию. Второе менее опасно: лучше бездельничать, чем падать духом!

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