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В крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане произошли столкновения

09:42
  • четверг
  • 03 августа 2023

Есть погибшие

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате столкновений в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане, передает "ТВ Центр".

Конфликт возник между сторонниками движения ФАТХ и радикалами из запрещенной в России террористической группировки "Джунд аш-Шам".

Вооруженное противостояние между ними продолжается с воскресенья. За это время жертвами перестрелок и погромов стали 12 человек, более пятидесяти получили ранения. Около двух тысяч беженцев покинули лагерь, опасаясь за свою жизнь.

В ситуацию попытались вмешаться ливанские власти. Накануне в парламенте сообщили, что стороны договорились о прекращении огня. Однако перемирие не продлилось и суток.

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Столкновения в лагере беженцев в Ливане
Столкновения в лагере беженцев в Ливане
Столкновения в лагере беженцев в Ливане
Столкновения в лагере беженцев в Ливане
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