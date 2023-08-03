Посол Китая в России назвал НАТО главной причиной обострения кризиса на Украине

Альянс продолжает развязывать локальные конфликты по всему миру

Расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения украинского кризиса. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Пять расширений НАТО на восток стали главной причиной обострения украинского кризиса", - заявил Ханьхуэй.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что НАТО уже на протяжении 30 лет разжигает локальные войны по всему миру. По его словам, именно империалистическая политика организации привела не только к разрушению мировой стабильности, но и к возникновению сепаратистских движениях в самых отдаленных уголках планеты.

Он также добавил, что НАТО является "пережитком прошлого", который должен был прекратить существование сразу после окончания холодной войны между США и СССР. Однако руководство альянса все еще продолжает провоцировать и развязывать конфликты, заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что геополитические устремления США заключаются в подавлении и сдерживании экономического и политического развития Китая. По его словам, Пекин будет обороняться от агрессивной политики американских властей.

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