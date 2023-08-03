Собянин рассказал о реставрации зданий в Денежном переулке

Старым московским улицам возвращают их исторический облик

В Денежном переулке за последние годы отреставрировано восемь зданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего в Москве с 2011 года отреставрировано более двух тысяч исторических зданий.

В 2019 году завершились реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова, а несколько недель назад завершили приспособление и ремонт фасада. Также приведена в порядок и городская усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых. Помимо этого приведены в порядок и два здания ансамбля городской усадьбы Сергея Берга XIХ века – их занимает посольство Италии. Реставрация главного дома заняла несколько лет. Также был отреставрирован жилой дом Боля-Гутхейля начала XIX века. Помимо этого плановые реставрационные работы проходят в одноэтажном доме Поливанова, который был построен сразу после пожара 1812 года.

Собянин подчеркнул, что реставрация положительным образом сказывается не только на отдельных зданиях, но и на городской среде в целом.

"Шаг за шагом мы возвращаем старым московским улицам их исторический облик, параллельно делая их комфортнее и привлекательнее для пешеходов", – отметил мэр.

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