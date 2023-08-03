ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о реставрации зданий в Денежном переулке

08:38
  • четверг
  • 03 августа 2023

Старым московским улицам возвращают их исторический облик

В Денежном переулке за последние годы отреставрировано восемь зданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего в Москве с 2011 года отреставрировано более двух тысяч исторических зданий.

В 2019 году завершились реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова, а несколько недель назад завершили приспособление и ремонт фасада. Также приведена в порядок и городская усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых. Помимо этого приведены в порядок и два здания ансамбля городской усадьбы Сергея Берга XIХ века – их занимает посольство Италии. Реставрация главного дома заняла несколько лет. Также был отреставрирован жилой дом Боля-Гутхейля начала XIX века. Помимо этого плановые реставрационные работы проходят в одноэтажном доме Поливанова, который был построен сразу после пожара 1812 года.

Собянин подчеркнул, что реставрация положительным образом сказывается не только на отдельных зданиях, но и на городской среде в целом.

"Шаг за шагом мы возвращаем старым московским улицам их исторический облик, параллельно делая их комфортнее и привлекательнее для пешеходов", – отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Исторический центр Москвы
Исторический центр Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.