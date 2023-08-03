Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

оциальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы

На севере Москвы возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни в городе. Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы", – написал мэр.

Сейчас в работе находится два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. Кроме того, в Молжаниновском районе завершается строительство и благоустройство территории школы на 1100 учеников.

Также в районе Аэропорт возводят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением, а в районе Западное Дегунино инвестор завершил реконструкцию спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. Также будет благоустроена территория рядом с социальной инфраструктурой.

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