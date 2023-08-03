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Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

08:43
  • четверг
  • 03 августа 2023

оциальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы

На севере Москвы возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни в городе. Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы", – написал мэр.

Сейчас в работе находится два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. Кроме того, в Молжаниновском районе завершается строительство и благоустройство территории школы на 1100 учеников.

Также в районе Аэропорт возводят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением, а в районе Западное Дегунино инвестор завершил реконструкцию спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. Также будет благоустроена территория рядом с социальной инфраструктурой.

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