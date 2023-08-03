Украинский лидер не имеет самостоятельности в принятии решений

Недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о начале нового политического сезона вызвало недоумение у пользователей социальной сети Twitter.

"Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", - приводит информагентство РИА Новости комментарий одного из пользователей.

При этом другой пользователь подчеркнул, что государственный переворот привел к потери Украиной не только самостоятельности в принятии ключевых политических решений, но и государственного суверенитета. По его словам, нынешние украинские власти не имеют политической легитимности.

Еще один пользователь также добавил, что новое высказывание пока еще действующего президента Украины Владимира Зеленского является "откровенным бредом", поскольку новый политический сезон в "нормальных" странах начинается сразу после выборов.

"Зеленский – тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", - заключил пользователь.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен посетить южные регионы страны и убедиться в эффективности работы российской армии. По его словам, именно недальновидная политика главы киевского режима в отношении России привела к таким катастрофическим последствиям.

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