Запад планирует легализовать участие своих граждан в конфликте на Украине

Количество иностранных наемников в рядах украинской армии значительно увеличилось. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

"В зоне СВО появляется все больше иностранных наемников. Процесс вступления в ряды ВСУ иностранных граждан становится все менее тайным и табуированным", - заявил Новиков.

При этом депутат подчеркнул, что участие иностранных наемников в зоне боевых действий на Украине начинает приобретать не только "легализованный", но и повсеместный характер. По его словам, на данный момент граждане отдельных стран ЕС должны получать благословение на вступление в ряды ВСУ от президента или какого-либо другого высокопоставленного должного лица.

Он также добавил, что страны-участницы НАТО начинают принимать все большее участие в украинском конфликте. Руководство военно-политического блока продолжает наращивать поставки финансовой и военной помощи на Украину, заключил депутат.

Напомним, что накануне президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ. По данным СМИ, на данный момент в конфликте на Украине участвуют порядка 146 чешских граждан.

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