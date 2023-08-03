ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме заявили о росте числа иностранных наемников в рядах ВСУ

09:09
  • четверг
  • 03 августа 2023

Запад планирует легализовать участие своих граждан в конфликте на Украине

Количество иностранных наемников в рядах украинской армии значительно увеличилось. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

Посол Китая в России назвал НАТО главной причиной обострения кризиса на Украине
Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики вступить в ряды ВСУ

"В зоне СВО появляется все больше иностранных наемников. Процесс вступления в ряды ВСУ иностранных граждан становится все менее тайным и табуированным", - заявил Новиков.

При этом депутат подчеркнул, что участие иностранных наемников в зоне боевых действий на Украине начинает приобретать не только "легализованный", но и повсеместный характер.  По его словам, на данный момент граждане отдельных стран ЕС должны получать благословение на вступление в ряды ВСУ от президента или какого-либо другого высокопоставленного должного лица.   

Он также добавил, что страны-участницы НАТО начинают принимать все большее участие в украинском конфликте. Руководство военно-политического блока продолжает наращивать поставки финансовой и военной помощи на Украину, заключил депутат.

Напомним, что накануне президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ. По данным СМИ, на данный момент в конфликте на Украине участвуют порядка 146 чешских граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.