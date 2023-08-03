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Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

09:39
  • четверг
  • 03 августа 2023

Вашингтон ратует за восстановление конституционного строя в африканской республике

Американские власти намерены восстановить конституционный строй в Нигере. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом африканской республики Мохамедом Базумой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.   

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"США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства", - заявил Блинкен, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Вашингтон солидарен с позицией Африканского союза по восстановлению демократического правительства в Нигере. По его словам, американские власти смогут дипломатическим способом урегулировать сложившуюся ситуацию в африканской республике.

Ранее официальный представитель дипломатической службы ЕС Набила Массрали заявила, что европейские страны готовы поддержать военную операцию в Нигере по восстановлению конституционного строя. По ее словам, страны Евросоюза находятся в ожидании соответствующей заявки от Экономического сообщества стран Западной Африки.   

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