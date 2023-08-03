ВСУ за сутки потеряли в ЛНР и Запорожье почти 400 человек

На донецком направлении с утра возобновились ожесточенные бои под Артемовском

На купянском направлении танки "Западной" группировки войск сегодня атакуют одновременно с двух сторон. Один взвод на полном ходу мчится к Новоселовке. Второй занимает огневые позиции на подступах к Тимковке. Это уже территория Харьковской области. Экипажи поддерживают наступление пехотинцев. До окраин самого Купянска рукой подать. Но чем ближе к городу, тем ожесточеннее сопротивление ВСУ.

Линию траншей боевиков накануне обнаружила разведка. Оказалось, это не просто окопы, а хорошо укрепленные доты и блиндажи. В ближнем бою гранатами не закидать. Поэтому каждый выстрел должен быть точно в цель. Через час брешь в обороне националистов пробита. Несколько опорных пунктов удалось размолоть.

Танковая атака под Кременной. С коптера хорошо видно: четыре машины выстраиваются "клином" и идут прямо по проселку. За частоколом сосен - огневые точки и укрепления радикалов. Машины подходят к лесу метров на 50 и открывают огонь. Опорные пункты ВСУ разлетаются в щепки. Путь для зачистки еще одного квадрата мотострелкам и десантникам открыт.

Только в ЛНР и Запорожье боевики потеряли за день почти 400 человек. Больше всего убитых и раненых у ВСУ под Старомайорском.

На донецком направлении с утра возобновились ожесточенные бои под Артемовском. ВСУ прорываются на стыке между поселком Сады и Клещеевкой. Главная задача боевиков - выйти к городу. Артиллеристы на батареях в рациях слышат иностранную речь. В основном - на польском и английском. Разведка подтверждает - ВСУ бросили в атаки наемников и свои элитные части. Штурмовые группы идут без прикрытия бронетехники. Но их много. И один разбитый отряд в течение часа заменяет другой. Военные запрашивают поддержку авиации. В воздух поднимаются боевые самолеты, и на подходе к Артемовску "сушки" делают несколько залпов. Уничтожены минометные точки, которые прикрывали наемников.

Не выдержав встречного удара, с большими потерями радикалы отступили. Бойцы на передовой говорят: всего со стороны ВСУ и только на этом участке было не меньше десяти "накатов". Но ни одну позицию российские военные не оставили.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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