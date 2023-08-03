Киев репетирует оправдания перед "саммитом мира" в Саудовской Аравии

С Владимира Зеленского будут спрашивать результаты, которых нет

Очередной удар плетью от Белого дома - видимо, чтобы Украина хоть немного зашевелилась и ускорилась в продвижении. Уже в этом месяце администрация президента США собирается обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение Тайваня. Деньги возьмут из средств, выделенных для Киева. Приведены в боевую готовность и СМИ. Материалы о неудавшемся контрнаступлении ВСУ идут один за другим. И даже украинские журналисты начинают задаваться вопросами.

"Во-первых, нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать", - оправдывается Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности Украины.

Продолжая жаловаться, Данилов уточняет, что, мол, слишком долго шло западное ворожение, Россия успела мощно подготовиться. Все это – репетиция перед ближайшим саммитом в Саудовской Аравии, где с Владимира Зеленского снова будут спрашивать результаты, которых нет. На встрече в Джидде ждут 30 представителей западных стран, некоторые из них отказались присутствовать без Москвы. А гвоздем программы должен стать так называемый мирный план Зеленского.

"На этой мирной конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно - вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен. Послушайте, зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они же все выигрывают? Потому что они проигрывают", - объяснил Скотт Риттер, бывший американский разведчик.

Польская газета даже не скрывает основную миссию саммита: настроить как можно больше государств против России.

"Это страны, которые после российского вторжения в Украину оставались сдержанными и нейтральными по отношению к Кремлю и не изменили своего отношения к России. В Джидде западные лидеры собираются убедить глав этих стран изменить отношение к России", - сказано в статье.

Для затравки - недавний скандал с зерновой сделкой и, дескать, неминуемый мировой голод. Хотя за время черноморской инициативы нуждающимся государствам доставались лишь крохи, самый большой кусок забирала именно Европа. Кроме того, Россия заявила, что странам Африки готова помогать безвозмездно. Но главный евродипломат Жозеп Боррель и в этом предложении умудрился найти подвох.

"Это циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей", - сказал он.

Теперь независимый и свободный - Джастин Трюдо. 51-летний премьер Канады разводится. Накануне они с бывшей женой опубликовали официальное сообщение: после 18 лет брака будут жить раздельно. Трюдо был частым участником скандального транс-шоу. А супруга Софи не раз делала подозрительные намеки в сторону мужа. Западные соцсети гудят. Пользователи гадают - что стало причиной развода?

Впрочем, это неплохая новость для отвлечения внимания от проблем в стране. Ведь официально разведут пару лишь после того, как целый год они поживут раздельно. А значит, желтая пресса все это время будет наготове.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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