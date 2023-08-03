Трамп в четверг предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне

Заседание начнется в 23:00 по московскому времени

Дональд Трамп сегодня должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне. Экс-президента США обвиняют по четырем новым пунктам дела о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года, передает "ТВ Центр".

Заседание начнется в 23:00 по московскому времени.

Сейчас возле здания суда устанавливают ограждения. Обеспечением безопасности, помимо полиции, будет заниматься Секретная служба, которая охраняет первых лиц государства.

Сам Трамп уже подсчитал: по совокупности всех трех возбужденных против него дел ему грозит 561 год тюрьмы. Республиканцы уверены: в стремлении снять Трампа с президентских выборов администрация Джо Байдена намерена идти до конца.

Однако по закону участвовать в гонке кандидат может даже при наличии действующей судимости.

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