ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп в четверг предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне

11:52
  • четверг
  • 03 августа 2023

Заседание начнется в 23:00 по московскому времени

Дональд Трамп сегодня должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне. Экс-президента США обвиняют по четырем новым пунктам дела о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года, передает "ТВ Центр".

Заседание начнется в 23:00 по московскому времени.

Сейчас возле здания суда устанавливают ограждения. Обеспечением безопасности, помимо полиции, будет заниматься Секретная служба, которая охраняет первых лиц государства.

Сам Трамп уже подсчитал: по совокупности всех трех возбужденных против него дел ему грозит 561 год тюрьмы. Республиканцы уверены: в стремлении снять Трампа с президентских выборов администрация Джо Байдена намерена идти до конца.

Однако по закону участвовать в гонке кандидат может даже при наличии действующей судимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.