В Сирии начались учения ВКС России

Они проводятся совместно с правительственной армией

В сирийской провинции Хама экипажи Воздушно-космических сил России и подразделения правительственной армии впервые провели совместные учения в ночное время суток, сообщает "ТВ Центр".

По легенде, противник начал наступление на места дислокации и захватил населенный пункт.

В ответ российские истребители и бомбардировщики вместе с сирийскими артрасчетами поразили критически важные объекты неприятеля. А ударные вертолеты уничтожили бронетехнику и укреппозиции условных террористов. Это позволило провести высадку воздушного десанта, штурмовать населенный пункт и уничтожить террористов.

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