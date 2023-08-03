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В Сирии начались учения ВКС России

11:53
  • четверг
  • 03 августа 2023

Они проводятся совместно с правительственной армией

В сирийской провинции Хама экипажи Воздушно-космических сил России и подразделения правительственной армии впервые провели совместные учения в ночное время суток, сообщает "ТВ Центр".

По легенде, противник начал наступление на места дислокации и захватил населенный пункт.

В ответ российские истребители и бомбардировщики вместе с сирийскими артрасчетами поразили критически важные объекты неприятеля. А ударные вертолеты уничтожили бронетехнику и укреппозиции условных террористов. Это позволило провести высадку воздушного десанта, штурмовать населенный пункт и уничтожить террористов.

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Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
Ночные учения армии России
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