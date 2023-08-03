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Сразу в нескольких регионах Дальнего Востока борются с природными пожарами

11:55
  • четверг
  • 03 августа 2023

Самая сложная ситуация - в Якутии

В заповедных лесах Байкала во время одного из облетов обнаружен очередной очаг - сухая гроза вызвала пожар в старейшем Баргузинском заповеднике, в местах обитания редчайшего соболя. По сигналу для борьбы со стихией спешат парашютисты-десантники.

В Канаде из-за природных пожаров может выгореть целый город
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Пламя гасят с помощью ранцевых огнетушителей - работа кропотливая, и выполнить ее можно только вручную.

Из-за дефицита осадков и усиления ветра крупные природные пожары вспыхнули на территории сразу сразу нескольких регионов на Дальнем Востоке. Самая тяжелая обстановка - в Якутии. За месяц потушены более 200 возгораний, сейчас активные работы ведут на 42 участках, огнем выжжены тысячи гектаров. Специалисты "Авиалесоохраны" помогают с воздуха - искусственно вызывают осадки. Для этого веерную установку спецсамолета Ан-26 заряжают пиропатронами с йодистым серебром. Этот реагент вызывает в облаках процесс образования осадков.

Облачность выбирается по определенным критериям - учитываются высота, температура и метеообстановка в целом. Искусственные ливни очень облегчают работу тем, кто внизу.

На всей территории Якутии продолжает действовать режим ЧС. В населенных пунктах проводят непрерывный мониторинг задымленности, специалисты делают все, чтобы огонь не перекинулся на дома.

Прогноз на август неутешительный - из-за жары возможны новые природные пожары. В зоне риска - снова Якутия, а также юг Сибири, Урала, Приволжья и запад Центральной России. 

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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