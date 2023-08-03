Небывалое количество смертельно опасной рыбы появилось у берегов Приморья

Туристы едва не сварили уху, но от непоправимого шага спасла случайность

Собака по кличке Сэм облаивает желтоперую рыбу-собаку. Эту поездку к морю Сергей точно не забудет. Ловил у берегов Владивостока скумбрию, а попалась одна из самых ядовитых рыб в мире - фугу. Смертельно красивая хищница. Даже трогать опасно. Все из-за ее яда тетродотоксина. Он сильнее цианистого калия более чем в 100 раз. При попадании в организм человека может привести к необратимым последствиям.

Этим летом тропическим ярким желто-черным уловом хвастаются рыбаки из многих районов края. Под Большим камнем неопытные любители наловили полведра опасной рыбы. Семья собиралась уже уху приготовить. От необратимых последствий спасли другие рыбаки.

Рыба фугу в Приморье - не постоянный обитатель. Сюда приносит ее течением из южной части Японского моря. Из более чем 20 видов в залив Петра Великого регулярно заходит около 10. Но в этом году и ученые, и рыбаки отмечают ее небывалое количество. В чем причина - пока неясно. То ли увеличилась популяция, то ли вода здесь прогрелась настолько, что чувствует она себя тут, как в тропиках.

И если желтоперую даже начинающему рыбаку легко отличить, то другие виды скрывают угрозу под невзрачным серым окрасом. Где конкретно находится смертельный токсин, зависит от вида фугу. Это может быть кожа, печень, икра или даже молоки. Тем не менее в Японии эта ядовитая рыба - элитный деликатес. Там есть даже поговорка: хочешь съесть фугу - пиши завещание.

Николай решился однажды испытать судьбу. Попробовал. Говорит, больше таких ощущений не хочет: "Почувствовал, что организм отмирает, нервные клетки отмирают, и все. Сначала пальцы, потом руки, становишься как овощ. Часа на полтора".

Хоть фугу и стала чаще заходить в Приморье, в меню ресторанов такого экзотического блюда не встретишь. Слишком высок риск. Противоядия от тетродотоксина нет. Поэтому ученые советуют рыбакам быть крайне осторожными. Если все-таки прикоснулись к фугу - срочно помыть руки. Если яд попал вовнутрь - немедленно обратиться за помощью к медикам.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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