ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин призвал страны Запада компенсировать ущерб Африке

10:02
  • четверг
  • 03 августа 2023

Американские работорговцы увезли порядка 15 млн африканцев

Запад обязан компенсировать африканским странам ущерб, нанесенный во времена колониализма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.  

Саммит "Россия - Африка" привел США и Европу в бешенство
Экс-дипломат Ндьяй назвал распад СССР драмой для стран Африки

"США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб за период колониализма", - написал Володин.

При этом политик подчеркнул, что колониальная политика западных стран привела африканский континент к демократическому кризису. По его словам, именно американские работорговцы увезли на территорию США порядка 15 млн африканцев.

Он также добавил, что спустя столетия колониальная политика Запада осталась неизменной. США и ЕС продолжают "грабить" континент, опустошая расположенные на территориях стран Африки месторождения драгоценных металлов и сырья.  

Ранее бывший дипломат Сулейман Анта Ндьяй заявил, что распад Советского союза является главной геополитической трагедией для стран африканского континента. По его словам, именно СССР предоставил сотням тысяч молодым людям из стран Африки бесплатное образование и современную медицину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Кении
Жители Кении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.