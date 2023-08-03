Володин призвал страны Запада компенсировать ущерб Африке

Американские работорговцы увезли порядка 15 млн африканцев

Запад обязан компенсировать африканским странам ущерб, нанесенный во времена колониализма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

"США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб за период колониализма", - написал Володин.

При этом политик подчеркнул, что колониальная политика западных стран привела африканский континент к демократическому кризису. По его словам, именно американские работорговцы увезли на территорию США порядка 15 млн африканцев.

Он также добавил, что спустя столетия колониальная политика Запада осталась неизменной. США и ЕС продолжают "грабить" континент, опустошая расположенные на территориях стран Африки месторождения драгоценных металлов и сырья.

Ранее бывший дипломат Сулейман Анта Ндьяй заявил, что распад Советского союза является главной геополитической трагедией для стран африканского континента. По его словам, именно СССР предоставил сотням тысяч молодым людям из стран Африки бесплатное образование и современную медицину.

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