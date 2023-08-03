Норвегия включена в список недружественных стран

По дипломатическим причинам

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных стран. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в четверг, 3 августа.

Как сообщается в документе, Норвегию внесли в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств.

Включение Норвегии в перечень недружественных стран означает ограничения вплоть до полного запрета на наем работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Кроме того, установлен лимит на количество физических лиц, с которыми дипмиссия королевства может заключать трудовые договоры – 27 человек.

Российские власти ведут два перечня "недружественных стран". Первый открыли в мае 2021 года, он касается ограничений в отношении работы посольств. В него вошли США, Чехии, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия и теперь Норвегия.

Второй список был составлен после начала спецоперации на Украине, он касается финансовых вопросов. В него включены США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции.

"Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств", - подчеркнули в правительстве.

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