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Обама предупредил Байдена о шансах Трампа одержать победу на выборах

10:34
  • четверг
  • 03 августа 2023

Действующему президенту США не хватает мотивации

Бывший президент США Барак Обама предупредил действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о высоких шансах Дональда Трампа переизбраться на пост главы государства в ходе выборов в 2024 году, передает издание The Washington Post со ссылкой на анонимный источник из Демократической партии США.

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Как отметили авторы публикации, в ходе кулуарного разговора с нынешним американским президентом Обама озвучил не только ряд советов по переизбранию на второй срок, но и некоторые преимущества главного конкурента Байдена на предстоящих выборах. По мнению бывшего президента США, одним из главных преимуществ Трампа является наличие у него по-настоящему преданных сторонников.

При этом источник из Демократической партии США подчеркнул, что опасения Обамы заключаются, прежде всего, в прочной позиции Трампа в Республиканской партии. По данным анонимного собеседника издания, политические способности и мотивы нынешнего американского лидера не вызывают восторга у потенциальных избирателей. В связи с этим вероятность переизбрания Джо Байдена на второй срок крайне мала, заключил источник.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что череда скандалов способна выбить из предвыборной гонки как бывшего президента США Дональда Трампа, так и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. По его словам, для продолжения предвыборной компании Трамп должен "отбиться" от обвинений, выдвинутых по делу о штурме Капитолия.

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