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Премьер Ирландии заявил, что страна не намерена вступать в НАТО

11:03
  • четверг
  • 03 августа 2023

Дублин не будет очередным активом альянса

Власти Ирландии не планируют присоединяться к НАТО из-за стремления сохранить нейтральный статус страны. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.  

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"Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу", - приводит издание слова Варадкара.

При этом политик подчеркнул, что нахождение Ирландии в составе военно-политического блока не имеет никакого смысла, поскольку военный потенциал страны не отвечает стандартам организации. По его словам, на данный момент ирландские власти не планируют становиться очередным "активом" альянса.   

Он также добавил, что власти Ирландии не будут передавать киевскому режиму какие-либо вооружения, поскольку такие действия непременно нарушат внеблоковый статус страны.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения кризиса на Украине. По его словам, агрессивная политика организации привела не только к разрушению мировой стабильности, но и к возникновению сепаратистских движениях в самых отдаленных уголках планеты.

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