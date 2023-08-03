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Число жертв крушения Ми-8 на Алтае выросло до шести

11:12
  • четверг
  • 03 августа 2023

Еще один пострадавших находится в больнице

Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести.
После крушения вертолета на Алтае возбуждено уголовное дело

В больнице Барнаула умерла 63-летняя женщина, пострадавший мужчина находится в стабильном состоянии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Медпомощь оказывают в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Катастрофа с вертолетом Ми-8, принадлежавшим авиакомпании "Алтай авиа", произошла 27 июля. При посадке в Тюнгуре машина задела электрические провода, упала и загорелась. Вертолет полностью разрушен.

На борту находились 16 человек, в том числе три пилота. Сразу после аварии стало известно о четырех погибших и 12 пострадавших. 31 июля скончалась женщина, которая попала в больницу с 95% ожогами тела.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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