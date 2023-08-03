Москва покажет городские стройки через призму нейросетей

На Арбате откроется выставка "Строительство как искусство"

Первая в России креативная фотовыставка "Строительство как искусство", представляющая образы столичных строек через призму нейросетей и творчество великих художников пройдет в августе на Арбате. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Москва – динамично развивающийся современный мегаполис, центр экономической и культурной жизни. В преддверии Дня строителя в культовом для российской столицы месте – историческом Арбате откроется креативная фотовыставка "Строительство как искусство"", - отметил Бочкарёв.

Выставка будет открыта с 07 по 21 августе 2023 года на Арбате.

Экспозиция, приуроченная ко Дню строителя, организована АНО "Центринформ" при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Генеральным партнером выставки выступило ГБУ "ГлавАПУ", также партнерами выступили компании ООО "МИПСТРОЙ 1", ООО "АльмакорГруп", ГК "РГ-Девелопмент".

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