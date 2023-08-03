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В США назвали контрнаступление ВСУ военным кошмаром

11:34
  • четверг
  • 03 августа 2023

Некомпетентность украинских военных привела к провалу контрнаступления

Анонсированное странами Запада контрнаступление ВСУ не имеет никаких перспектив, передает издание The Atlantic со ссылкой на комментарий военного аналитика Тома Николса.   

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"Украинское контрнаступление – это военный кошмар", - заявил Николс.

При этом военный аналитик подчеркнул, что наступательные действия украинских военных в зоне СВО обречены на провал, поскольку атаки на оборонительные укрепления ВС России равносильны "самоубийству". По его слом, наличие ударной авиации позволяет российским военным с легкостью отражать ежедневные атаки ВСУ.  

Он также добавил, что главная причина провала украинского контрнаступления заключается в некомпетентности командования ВСУ. На данном этапе наступления Киев испытывает не только "снарядный голод", но и дефицит профессиональных военных в зоне СВО, заключил аналитик.

Ранее офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные используют вертолеты Ка-52 "Аллигатор" для уничтожения бронетехники ВСУ. По его словам, на данный момент российские вертолеты являются самым "влиятельным" оружием в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

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