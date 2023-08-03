Собянин: Московский ипподром после реконструкции станет одним из лучших в мире

Идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается

Московский ипподром будет сохранен и после реконструкции станет одним из лучших в мире. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время контрольные пакеты ипподрома передали по поручению президента Владимира Путина Москве.

"И мы вот с этого года начинаем серьезную реконструкцию. Полностью вся идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет. Конечно, там надо будет поработать. Я понимаю беспокойство конников, которых мы куда-то временно переселяем, но это все временно, по-другому там не сделаешь. Надеюсь, они с пониманием относятся к этим проблемам", – сказал Собянин.

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