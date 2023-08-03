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Разведка Британии возложила вину на кусты за провалы ВСУ

12:28
  • четверг
  • 03 августа 2023

У ВС России есть преимущество

Разведка Великобритании перечислила факторы, сдерживающие продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге.

Среди прочего – это кустарники, мелкие деревья и сорняки, которые стремительно разрастаются в условиях теплого и влажного лета, сообщила британская разведка сообщила в Twitter.

"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за тёплого и влажного лета, там активно разрастаются сорняки", - говорится в сообщении.

Растительность мешает ВСУ обезвреживать минные поля, а российским войскам наоборот помогает маскировать оборонительные позиции.

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