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Myśl Polska: Украина представляет смертельную угрозу для Польши

12:19
  • четверг
  • 03 августа 2023

Поддержка киевского режима является ошибкой

Существование Польши находится под угрозой из-за проукраинской политики Варшавы, передает издание Myśl Polska со ссылкой на комментарий польского журналиста Адама Смеха.

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"Согласие на поддержку Украины – смертельная угроза для Польши", - заявил Смех.

При этом обозреватель подчеркнул, что инициация правящей партии Польши широкомасштабной поддержки Украины привела страну к реальному кризису. По его словам, политика польских властей, направленная на оказание киевскому режиму финансовой и военной помощи, является бесперспективной.  

Он также добавил, что политические и общественные деятели Польши живут в политической шизофрении, поскольку финансирование режима Владимира Зеленского противоречит национальным интересам Польши.

Ранее председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов посла Польши в МИД Украины является "игрой с огнем". По его словам, финансовая и военная поддержка киевского режима – ошибка правящей партии страны.  

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