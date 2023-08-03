Глава МИД Италии не увидел российского следа в перевороте в Нигере

Россия не причастна к государственному перевороту в африканской республике

Информации, указывающей на причастность России в государственном перевороте в Нигере, не существует. Об этом в ходе интервью изданию la Repubblica заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

"У нас нет никаких данных об участии России в нигерских делах на стадии организации переворота", - заявил Таяни.

При этом глава внешнеполитического ведомства Италии подчеркнул, что американские и европейские политики не предполагали о возможности антисистемной смены власти в африканской республике, поскольку буквально за несколько месяцев до государственного переворота президент Нигера посетил с официальным визитом Рим.

Он также добавил, что в ходе официального визита в итальянскую столицу президент Нигера вел себя спокойно и рассудительно. По его словам, ни одна из стран-участниц встречи даже представить не могла о возможности такой ситуации в африканской стране.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен восстановить конституционный строй в Нигере. По его словам, американские власти смогут мирным способом урегулировать сложившуюся ситуацию в африканской республике.

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