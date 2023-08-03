Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Ей был 81 год

На 82-м году жизни скончалась народная артистка России Ирина Мирошниченко.

Об этом в четверг, 3 августа, заявил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, передает РИА Новости. СМИ пишут, что актриса умерла в реанимации, не приходя в сознание.

На прошлой неделе Мирошниченко госпитализировали с гриппом. В больнице у нее остановилось сердце, кардиологам удалось восстановить сердцебиение. Все это время артистка осталась в реанимации, врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Россияне знают Ирину Мирошниченко по ролям в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Ошибка резидента", "Вам и не снилось…" и других.

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