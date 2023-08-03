Запад планирует совершить провокацию против России

Американские власти оценивают те или иные события в мире в угоду собственной конъюнктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что накануне несколько представителей действующей администрации президента США Джо Байдена выступили с официальными заявлениями о том, что в случае вторжения группы "Вагнер" на территорию Польши Белый дом обвинит в нападении Россию.

"Тут еще и события не произошли, а расценки уже имеются. Знаете, почему? Потому что не суть события влияют на оценку США, а собственная шкала конъюнктуры формирует позицию", - написала Захарова в ответ на соответствующие заявление постоянного председателя США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что буквально за несколько недель до государственного переворота в Нигере американские политики уже неоднократно высказывались о нестабильности на африканском континенте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вторжения Варшавы на территорию Западной Украины становится мейнстримом в польских "либеральных" медиа. По ее словам, в публичных высказываниях польских политиков все чаще прослеживаются ностальгические нарративы о периоде нахождения в составе страны западных территорий Украины.

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