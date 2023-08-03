ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: США оценивают вероятность атаки на Польшу в угоду конъюнктуре

12:55
  • четверг
  • 03 августа 2023

Запад планирует совершить провокацию против России

Американские власти оценивают те или иные события в мире в угоду собственной конъюнктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Польша решила разместить у себя ядерное оружие США
Захарова: тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

Напомним, что накануне несколько представителей действующей администрации президента США Джо Байдена выступили с официальными заявлениями о том, что в случае вторжения группы "Вагнер" на территорию Польши Белый дом обвинит в нападении Россию.  

"Тут еще и события не произошли, а расценки уже имеются. Знаете, почему? Потому что не суть события влияют на оценку США, а собственная шкала конъюнктуры формирует позицию", - написала Захарова в ответ на соответствующие заявление постоянного председателя США при Всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что буквально за несколько недель до государственного переворота в Нигере американские политики уже неоднократно высказывались о нестабильности на африканском континенте.  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вторжения Варшавы на территорию Западной Украины становится мейнстримом в польских "либеральных" медиа. По ее словам, в публичных высказываниях польских политиков все чаще прослеживаются ностальгические нарративы о периоде нахождения в составе страны западных территорий Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.