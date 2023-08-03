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Как устроен мегаполис: в столице проходит Московский урбанистический форум

15:06
  • четверг
  • 03 августа 2023

В Гостином дворе расскажут все о социальной сфере, здоровье и медицине, а в Лужниках помогут освоить интересную и востребованную профессию

Все о том, как устроен мегаполис и из чего состоит его жизнь: в "Лужниках" под открытым небом посетителей "Урбанфорума" ждет самая масштабная программа, но это не единственная площадка в городе.
Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

"В "Лужниках" покажут достижения в самых разных сферах - от цифровых технологий до благоустройства и промышленности. Главная тема экспозиции в Гостином дворе - развитие социальной сферы города. В концертном зале "Зарядье" откроется выставка, посвященная десяти мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу. А в Манеже с середины августа можно будет узнать о настоящем и будущем транспортной системы", - сообщил ранее мэр Сергей Собянин.

В Гостином дворе - все о социальной сфере, здоровье и медицине. Все это сделано в Москве: от умных тонометров, которые управляются с помощью приложения, до самых современных устройств для протезирования.

Можно пробовать покататься на сноуборде или серфе - в помощь тренажер с дополненной реальностью. Или пройти тест на горожанина будущего.

"Все представленные экспозиции - это игры, игровой формат, возможности проверить свои навыки, посмотреть, как они развиты. Некоторые игровые форматы используют нейросети, несколько нейросетей, для того, чтобы убедиться, показать человеку уровень развития его навыков", - отметила Наталия Киселева, замруководителя департамента образования и науки Москвы.

Площадок много, они все разные, но все их можно успеть посетить - Московский урбанистический форум будет идти больше месяца, до 10 сентября. И платить за вход не надо - он свободный. Но на некоторые мероприятия потребуется предварительная зарегистрация. Ее можно оформить на официальном сайте: выбрать площадку, дату, интересующее событие. И нажать на кнопку "Посетить". 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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