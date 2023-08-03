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Таксист-нелегал устроил погоню с полицией на севере Москвы

15:08
  • четверг
  • 03 августа 2023

Оказалось, что в салоне под ковриком были спрятаны наркотики

В настоящую полицейскую погоню переросла простая проверка документов на севере Москвы. Сотрудники ДПС хотели остановить такси с наклейкой "инвалид", которое показалось им подозрительным, передает "ТВ Центр".

Вместо того, чтобы послушаться инспекторов, водитель нажал на газ. Началось преследование. На камерах видно, как таксист пытается оторваться от полицейских - выезжает на выделенные полосы, игнорирует красный свет.

Погоня, впрочем, оказалась недолгой - на одном из поворотов автомобиль врезался в столб. После задержания инспекторы обнаружили причину такой спешки. В салоне под ковриком были спрятаны наркотики. Выяснилось также, что сам водитель находится на территории России нелегально.

"Сотрудники полиции задержали нарушителя. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили более 50 свертков, содержащих различные наркотические средства. Следователем возбуждено уголовное дело.Подозреваемый заключен под стражу", - сообщили в столичном МВД.

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