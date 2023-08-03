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Врачи больницы имени Юдина спасли пациента от ампутации обеих рук

15:09
  • четверг
  • 03 августа 2023

Несколько лет назад мужчина попал в страшную аварию за границей

Свою историю Александр Сависько спустя три года после трагедии рассказывает уже спокойно. Местами даже с юмором. Но что пришлось пережить мужчине - даже представить страшно. В январе 2020 года во время отпуска в Индии он попал в страшную на скутере.  Говорит, кисть была развернута на 180 градусов, торчали кости.

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В больнице в Индии Александру хотели сразу ампутировать обе руки. Он отказался. Через страховую компанию удалось договориться о другой больнице. Там все, что осталось от рук, собрали. И вот в таком виде Александр приехал уже в Москву.

"В первую очередь мы с Александром разговаривали не про какие-то попытки сохранить две руки, потому что нам казалось, что это не очень, так сказать, рационально. Мы думали, как из двух сломанных частей сделать что-то одно большое, хорошее, что могло бы работать", - объяснил Виктор Мельников, руководитель центра хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ГКБ имени Юдина.

Но Александр уговорил руководителя центра все же попытаться сохранить обе руки. Только микрохирургических операций было семь. А сколько всего - уже даже Александр не помнит. Пришлось делать множественные аутотрансплантации.

"Кость взяли с ноги. Лоскуты тоже с ног. Вот этот палец мне пересадили с ноги. Многие даже не замечают, что этот палец с ноги", - говорит пациент.

Чтобы пересадить большой палец с ноги на руку, пришлось провести несколько подготовительных операций.

Конечно же, были большие риски осложнений. Врачи говорят - Александр прошел над пропастью. Но все получилось. И теперь с большим пальцем на левой руке Александр может наконец-то брать в руку предметы - появился хват.

Хирург Виктор Мельников предлагает Александру не останавливаться и заняться большим пальцем на правой руке.

"У нас нет мотора, который бы сгибал этот палец. И нет мотора, который бы разгибал. Тут возможны варианты какой-то ортопедической коррекции в виде транспозиции сухожилий-разгибателей для более стабильного пожения большого пальца. И свободной пересадки мышцы с ноги на руку, которая бы разгибала активно большой палец", - уточняет специалист.

Но Александр пока доволен тем, что уже удалось сделать. И хочет отдохнуть от больничных стен. Но от возможной операции в будущем все же не отказывается. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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