В Москве начался сезон арбузов

В этом году торговых точек - около 230

В Москве сегодня открылись бахчевые развалы, передает "ТВ Центр".

В этом году торговых точек - около 230. До октября они будут работать в каждом районе столицы. Все палатки по традиции оформлены в едином стиле, который уже хорошо знаком жителям столицы. При этом каждая партия бахчевых тщательно проверяется в лабораториях Роспотребнадзора. Его заключение размещается на видном месте, так что покупатели всегда знают, откуда приехал арбуз.

"В этом году ассортимент бахчи очень широкий. Ягода едет к нам из южных регионов России, это Кубань, Дагестан, Волгоград. И, конечно же, Астрахань", - отметил Тарас Белозеров, пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы.

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