Море любви и света: какой была Ирина Мирошниченко

В четверг стало известно о смерти народной артистки РСФСР

Она была редкой. Невероятно красивой, нежной, талантливой. И ее оченЬ любили. Хотя характер у Ирины Мирошниченко был сильный.

Ее первая роль в фильме "Я шагаю по Москве" - крошечная, но запоминающаяся. Правда, из школы-студии МХАТ тогда чуть не отчислили - студентам сниматься было строго запрещено.

Ирина Мирошниченко никогда не скрывала - выбором профессии она обязана маме-актрисе. Та чуть ли не с рождения готовила дочь к сцене. Потому именно ее выбрал на роль Марии Магдалины в фильме "Андрей Рублев" Тарковский, и только ее видел в образе Елены Андреевны Кончаловский. Хотя более сложных проб , чем в "Дяде Ване", в ее жизни не было.

Она снималась у лучших режиссеров с гениальными партнерами, ездила на ведущие кинофестивали мира, была иконой стиля и первой красавицей страны. А какие разные роли! Королева, гангстерша, лиса наконец.

Ирина Мирошниченко всегда удивлялась - почему зрители больше всего полюбили ее Людмилу Сергеевну из "Вам и не снилось".

"Там просто женщина - как я . Похожая на меня, сотканная из меня", - говорила она.

В ее жизни всегда был театр. Один-единственный - МХАТ. Ее приняли туда сразу после окончания школы-студии, и она верно ему служила до самого конца.

Оставаясь ведущей актрисой Московского художественного, она принимает решение истинной дивы - навсегда уйти из кино. Эпизодические роли тетушек и бабушек ее абсолютно не устраивали. Но свободных дней у неё по-прежнему не оставалось. Спектакли, концерты, встречи со зрителями, кинофестивали. А как она пела! Этот тембр забыть невозможно

"Ток-шоу, концерты, общественная деятельность. Когда ты существуешь вот в этом единении нескольких компонентов, это самый счастливый период и какой-то твой внутренний тонус", - отмечала она.

Ирина Мирошниченко до последних дней старалась продлить этот счастливый период - для себя и для окружающих. Она не только здоровалась всегда с лучезарной улыбкой. Но и прощалась тоже. Потому и оставила после себя море любви. И света.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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