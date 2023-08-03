В Кремле раскрыли детали участия Путина в саммите БРИКС

Премьер Индии не приедет в ЮАР
В Кремле заявили о полноценном участии России в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР.
Президент Владимир Путин примет участие по видеоконференцсвязи, на месте будет работать глава МИД Сергей Лавров, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите", - передает его слова РИА Новости.
Также не будет участвовать в очном формате в саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его заменит вице-президент или министр иностранных дел Индии.
Саммит БРИКС откроется в ЮАР 22 августа. Путин не поедет в Йоханнесбург, так как ему грозит "арест" по ордеру Международного уголовного суда (МУС).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"