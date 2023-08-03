Bloomberg: сближение России и Нигера поставит Запад в зависимость от Москвы

Союзники Москвы станут добывать до 60% урана

Страны "коллективного" Запада крайне обеспокоены сближением России и Нигера, передает информагентство Bloomberg.

Авторы издания подчеркнули, что сближение России и Нигера приведет к значительному усилению зависимости западных стран от российской атомной энергетики. Уточняется, что после объединения этих двух стран в сфере энергетики союзники Москвы станут добывать до 60% мирового запаса урана ежегодно.

Как отметили авторы публикации, французские колонизаторы обнаружили залежи урана на территории Нигера еще 1950 году. При этом сразу после обнаружения нового месторождения Франция превратила африканскую республику в одну из ведущих стран по добыче радиоактивных минералов.

Ранее один из мятежников, сместивших президента Нигера Мохаммеда Базума, заявил, что африканская республика больше не будет экспортировать радиоактивные минералы во Францию. По его словам, новым нигерийским властям не нужны европейские партнеры для обеспечения энергетической безопасности континента.

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