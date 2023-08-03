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Норвегия заявила о желании сохранить каналы для связи с Россией

13:38
  • четверг
  • 03 августа 2023

Дипломаты Москвы и Осло должны поддерживать контакты

Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Норвегией, дипломатические ведомства стран должны быть заинтересованы в поддержании связей. Об этом в интервью новостному телеканалу TV 2 заявила глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт.   

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"Норвегия и Россия заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов", - заявила Витфельдт.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в решении российских властей "нет ничего удивительного". По ее словам, у Москвы якобы нет каких-либо весомых оснований для внесения Норвегии в список недружественных стран.  

Напомним, что правительство России приняло решение о включении Норвегии в перечень недружественных стран. По данным кабинета министров, Норвегия была включена в этот список из-за действий, направленных против нормального функционирования российских дипмиссий.    

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