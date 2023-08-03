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American Conservative: ВСУ потребуются десятилетия для прорыва российской обороны

14:03
  • четверг
  • 03 августа 2023

Украинское контрнаступление провалилось

ВСУ потребуются десятилетия для прорыва оборонительных линий российских военных, передает издание American Conservative со ссылкой на комментарий военного аналитика Брэдли Девлин.   

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"Для прорыва российских оборонительных укреплений ВСУ потребуются целые десятилетия!" – заявил аналитик.

При этом военный аналитик подчеркнул, что анонсированное странами Запада контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку почти за два месяца после официального анонса украинским военным так и не удалось добиться каких-либо значимых результатов в ходе контратак. По его словам, США и ЕС уже устали от безрезультативности наступательных действий Украины в зоне СВО.  

Он также добавил, что новые поставки вооружения и боеприпасов не помогут украинской армии преодолеть столь неприступные оборонительные укрепления российских военных.

Ранее авторы издания The Atlantic сообщили, что контрнаступление ВСУ не имеет никаких перспектив. По мнению военных аналитиков, наступательные действия украинских военных в зоне СВО обречены на провал, поскольку атаки на оборонительные укрепления российской армии равносильны "самоубийству".

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