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Путин поддержал идею пересадить чиновников на отечественные машины

13:57
  • четверг
  • 03 августа 2023

Это повысит их качество

Владимир Путин поддержал идею пересадить чиновников на отечественные автомобили. По словам президента, это позволит улучшить качество машин.

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"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности (цитата по ТАСС).

Идея пересадить российских чиновников на отечественные машины высказывается неоднократно. В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обязать органы власти закупать российские автомобили. По его мнению, российский автопром стал значительно качественнее, а линейка выпускаемой продукции расширилась.

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