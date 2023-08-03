Путин поддержал идею пересадить чиновников на отечественные машины

Это повысит их качество

Владимир Путин поддержал идею пересадить чиновников на отечественные автомобили. По словам президента, это позволит улучшить качество машин.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности (цитата по ТАСС).

Идея пересадить российских чиновников на отечественные машины высказывается неоднократно. В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обязать органы власти закупать российские автомобили. По его мнению, российский автопром стал значительно качественнее, а линейка выпускаемой продукции расширилась.

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