Из-за жары в Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности

Сегодня температура воздуха составляет 27 градусов

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за жары. Сегодня температура воздуха составляет 27 градусов, а к выходным будут все 35.

В связи с этим в столице усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесах. Как сообщили сегодня в Комплексе городского хозяйства Москвы, усилены патрули пожарных и спасателей. Они должны не допустить несанкционированное сжигание мусора, пал травы, разжигание костров и использование мангалов в непредназначенных для этого местах.

На столичных вокзалах и крупных железнодорожных станциях начали бесплатно раздавать воду.

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