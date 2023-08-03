ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине предъявили первые обвинения по делу о гибели руководства МВД

14:45
  • четверг
  • 03 августа 2023

В январе под Киевом рухнул вертолет с министром на борту

На Украине возбудили уголовное дело на пятерых должностных лиц госслужбы Украины по ЧС после авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД.
Зеленский поручил СБУ и Нацполиции заняться крушением вертолета в Броварах

Как сообщили в офисе генпрокурора Украины в четверг, 3 августа, причиной падения вертолета стали ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях.

Чиновникам предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей. По данным прокуратуры, они ничего не сделали для того, чтобы отменить или перенести вылет.

Так, в частности, командиру судна заранее не сообщили о плохих погодных условиях над городом Бровары. В результате к полету допустили экипаж, который не владеет навыками управления вертолетом в сложных метеоусловиях. Над городом пилоту пришлось лететь на предельно низкой высоте - даже меньше, чем высота зданий. Увидев препятствие, он попытался избежать столкновения, резко подняв вертолет вверх, но потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей. Это произошло из-за неопытности пилота, уверены в Генпрокуратуре Украины.

Вертолет Airbus H225, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января в Броварах в Киевской области. Машина рухнула вблизи жилого дома и детского сада. При крушении погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Пострадали 25 человек, включая 11 детей.

В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что руководство МВД летело в один из районов, где идут боевые действия.  Рассматривались несколько версий ЧП, в том числе диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. В июле следствие исключило версию о попытке убийства министра. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Место падения вертолета ВСУ в Броварах
Место падения вертолета ВСУ в Броварах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.