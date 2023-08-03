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Боррель: Россия делает страны "зависимыми" от зерна

14:34
  • четверг
  • 03 августа 2023

Европа осуждает действия Москвы

Власти России намеренно ставят развивающиеся страны в "зависимое положение", предлагая им "дешевое" зерно. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.   

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"Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", - заявил Боррель.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в условиях глобального продовольственного кризиса российские власти "не имеют права" совершать такие действия в отношении развивающихся стран.

Он также добавил, что новые экономические рестрикции, разработанные европейскими специалистами, не повлияют на продовольственную безопасность других государств. По его словам, страны ЕС не собираются вводить дополнительные ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из России.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление черноморской инициативы возможно. По его словам, российская сторона, в отличие от стран Запада, выполнила все обязательства в рамках реализации зерновой сделки.

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