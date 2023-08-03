Песков ответил на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

Россия была и остается надежным поставщиком зерна

Россия была и остается надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, передает информагентство ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя Кремля Дмитрий Песков.

"Это совершенно не так. Россия всегда была и остается – надежным поставщиком", - прокомментировал Песков недавнее заявление главы европейской дипломатии.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что российские экспортеры всегда выполняли свои обязательства в рамках реализации сделок на поставку зерна третьим странам.

Он также добавил, что Россия способна самостоятельно удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, однако санкции стран Запада не позволяют этого сделать.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российская сторона намеренно ставит развивающиеся страны в "зависимое положение", предлагая им "дешевое" зерно. По его словам, в условиях глобального продовольственного кризиса власти России "не имеют права" совершать такие действия.

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