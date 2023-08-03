Собянин выразил соболезнования родным Ирины Мирошниченко

Талант актрисы вызывал искреннюю любовь зрителей

Сергей Собянин отреагировал на смерть актрисы Ирины Мирошниченко. Мэр Москвы выразил соболезнования ее родным и близким.

"Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей.

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни. На прошлой неделе актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

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