В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны вертолетами охраны Лукашенко

Резиденция президента Белоруссии находится всего в семи километрах от польской границы

Два вертолета, которые пару дней назад нарушили воздушное пространство Польши, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

"Эти вертолеты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко", - приводит информагентство ТАСС слова Чимошевича.

При этом политик подчеркнул, что в момент нарушения польского воздушного пространства белорусский лидер находился в своей резиденции на территории Беловежской пущи. По его словам, официальная резиденция Лукашенко расположена всего лишь в нескольких километрах от границы с Польшей.

Он также добавил, что действия охраны президента Белоруссии могли быть спланированы заранее.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высокопоставленные чиновники страны должны "мобилизоваться" на фоне планов польских властей о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страны ЕС. По его словам, ни одна из европейских стран все еще не согласилась на ввоз зерна через свои территории.

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