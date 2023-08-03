Песков заявил о готовности пересесть на отечественное авто

Какой дадут, на том и будет ездить

Российские госслужащие не сразу пересядут на отечественные автомобили. Транспорт, на котором сейчас передвигаются чиновники, никто не будет утилизировать. Машины сменят на продукцию российского автопрома, когда они будут изношены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности потребовал, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Путин не видит в этом ничего страшного – тем более, что и сам давно ездит на российском Aurus. По словам президента, упор на закупки иномарок для госслужащих должен быть абсолютно исключен.

Песков, комментируя решение российского лидера, отметил: он – человек служивый, будет ездить на том, что дадут. Представитель Кремля отметил, что чиновники не сами выбирают себе автомобили – решения принимают другие люди, передает Life.

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