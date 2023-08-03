Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Мэр столицы осмотрел ход работ

Масштабное благоустройство Воробьёвской набережной в Москве - на финишной стадии. Оно завершится до конца этого месяца. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин, осматривая ход работ. Там появятся специальная беговая дорожка с комфортным покрытием, двусторонняя велороллерная трасса, велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. Для любителей гулять пешком создадут живописный маршрут от Воробьёвской набережной до Андреевского моста. Затем можно перейти в Нескучный сад или Парк Горького.

Воробьёвы горы – визитная карточка столицы – особенно эффектна в ясный солнечный день. В январе 23-го здесь началось масштабное благоустройство набережной и Аллеи спортивной славы на Воробьёвых горах. Все работы контролировал мэр столицы. Сегодня он приехал на Воробьевскую набережную и лично узнал мнение москвичей.

Больше 100 лет на Воробьевскую набережную москвичи приезжают, чтобы подышать свежим воздухом, позаниматься спортом и отдохнуть от городской суеты. Теперь для любителей бега сделают специальную дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием. Кроме того, появится двусторонняя велороллерная трасса, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. В результате популярный пеший маршрут станет длиннее на три километра.

"Делаем благоустройство здесь хорошее, чтобы вам удобно было ходить. Хорошее место, благоустроенное будет. От эскалаторной галереи и до горнолыжного комплекса. Здесь уже все закончено. Зимой можно лыжах кататься. На обычных, на тюбингах, на санках. Ну и набережную сейчас Воробьевскую всю сделаем: хорошего уровня, беговые дорожки. велосипедные. Удобно отдыхать, загорать будет", - отметил Собянин.

Гранит причалов очистят от многолетних наслоений с помощью пескоструйных аппаратов, а провода уберут под землю. Также рабочие отремонтируют лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника, установят новые указатели, светильники и архитектурно-художественную подсветку. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина протяженностью около полукилометра от эскалаторной галереи приведёт гостей прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.

На площади у выхода из эскалаторной галереи разместят информационный стенд с трёхмерной картой, которая поможет ориентироваться во время прогулок. А саму аллею украсят стенды и художественные композиции, посвящённые зимним видам спорта и легендам Олимпиад. Там же обустроят небольшую экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. На аллее появятся уютные зелёные зоны отдыха с лавочками и качелями. Всего на Воробьёвской набережной установят свыше 270 опор освещения и более 400 малых архитектурных форм. Свой окончательный вид она приобретет к осени.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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