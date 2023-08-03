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Премьер Украины назвал сумму ежегодного содержания ВСУ

15:44
  • четверг
  • 03 августа 2023

Киевский режим выделил на содержание украинской армии порядка 55 млрд долларов

Украинские власти ежегодно выделяют из бюджета страны порядка 55 млрд долларов на содержание ВСУ. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр Украины Денс Шмыгаль.

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"Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов)", - заявил Шмыгаль, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что эта сумма значительно превосходит бюджет украинской армии в мирное время. По его словам, на данный момент экономика Украины все еще функционирует лишь за счет поддержки западных спонсоров.  

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году власти страны планируют направить на обеспечение оборонительных потребностей ВСУ порядка 50 млрд долларов. По его словам, на сегодняшний день большая часть средств бюджета уходит именно на финансирование обороноспособности Украины.

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