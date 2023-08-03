Премьер Украины назвал сумму ежегодного содержания ВСУ

Киевский режим выделил на содержание украинской армии порядка 55 млрд долларов

Украинские власти ежегодно выделяют из бюджета страны порядка 55 млрд долларов на содержание ВСУ. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр Украины Денс Шмыгаль.

"Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов)", - заявил Шмыгаль, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что эта сумма значительно превосходит бюджет украинской армии в мирное время. По его словам, на данный момент экономика Украины все еще функционирует лишь за счет поддержки западных спонсоров.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году власти страны планируют направить на обеспечение оборонительных потребностей ВСУ порядка 50 млрд долларов. По его словам, на сегодняшний день большая часть средств бюджета уходит именно на финансирование обороноспособности Украины.

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