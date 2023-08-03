Путин провел встречу по вопросам развития промышленности. Главное

Ситуация в отрасли в целом устойчивая и стабильная, отметил президент

Российская промышленность набирает ход и осваивает новые направления. Сегодня об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий. Наилучшие показатели демонстрируют предприятия по производству компьютеров, электроники, оптических приборов, металлоконструкций, электрического оборудования. Собеседники президента рассказали о новых отечественных брендах, которые успешно замещают продукцию зарубежных фирм. Речь также зашла о развитии автопрома - одно из предложений касалось чиновников.

За круглым столом с президентом вместе с министром промышленности - руководители отечественных промышленных предприятий. Расширенный круг участников инициировал сам Путин - чтобы разговор получился наиболее информативным. Ситуация в отрасли в целом устойчивая и стабильная, подчёркивает глава государства.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек – это 14 процентов всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растёт заработная плата: в мае она более чем на 20 процентов превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это "номинал", в номинале, – 69,2 тысячи рублей в месяц. Вот эти два фактора – сохранение занятости и рост заработных плат – указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления", - заявил Путин.

Освободившиеся после ухода западных компаний ниши занимают отечественные фирмы. При этом часть проектов нацелены на перспективу закрывать нужды не только внутреннего рынка.

"Это важная задача для получения преференций на внутренние рынки, но всё-таки у нас задача – расширять свои возможности и выходить на внешние рынки. Особую роль в их продвижении занимают торговые представительства. Только за последний год мы открыли пять новых точек в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. В общей сложности мы представлены сейчас в 78 странах. Хочу сказать, что в целом на внешних контурах предпосылок по изоляции России нет и быть не может. Выпадающие объёмы западных рынков мы перенаправляем на наши дружественные страны, и могу подтвердить, что к России сохраняется большой интерес, к нашим экспортёрам, и мы сохраним те подходы, которые сегодня складываются", - заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Ещё один акцент на совещании сделан на развитии отечественного автопрома. Каждому иностранному предприятию нашли российского бенефициара, благодаря чему удалось подобрать и индустриальных партнёров. В столице успешно функционирует обновлённый завод "Москвич", в Петербурге новая площадка появилась у "АвтоВАЗа". В качестве клиентской базы предприниматели предлагают президенту пересадить чиновников на отечественные автомобили. Путин с этой мыслью согласен.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить: сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов", - отметил Путин.

Рост отечественной промышленности напрямую связан и с укреплением оборонной отрасли, где благодаря внедрению инновационных систем и с учётом пожеланий с фронта в кратчайшие сроки создают нужные для армии машины. Простые в обслуживании и крайне надёжные.

Развитие сферы цифровых технологий тоже в числе приоритетных для государства. Растёт спрос на отечественное ПО, крепнет поддержка молодых российских марок. Конкуренция в IT сегменте высокая и самое полезное - долгосрочные контракты с крупными потребителями. Это направление активно поощряют столичные власти.

"Здесь я только большие слова благодарности хочу региональном властям, властям города сказать, потому что они это делали сами. Они это начали внедрять ещё с 15-го года, а сейчас это очень сильно усиленно и поддержано, как я понимаю, на федеральном уровне", - отметил Максим Виноградов, генеральный директор IT компании.

"Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера вот ушёл от меня в пол второго ночи. Поэтому ещё с ним с утра не разговаривали. Но я с ним созвонюсь - обязательно поговорим", - сказал Путин.

Президент подчёркивает: подобные разговоры с теми, кто работает, что называется, "на земле" - крайне важны для понимания общей картины. Благодаря общению с вовлечёнными в будущий успех страны людьми правительство может оперативнее находить проблемные участки.

"Когда мы замыкаемся в кабинетах и спорим друг с другом, а важно чувствовать. И для меня важно чувствовать, как это откликается, какие результаты это может иметь в реальной жизни, в реальной практике, в реальном производстве", - сказал Путин.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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