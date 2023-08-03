Обрушилась кровля горящего цеха в подмосковном Воскресенске

Площадь пожара увеличилась вдвое

Площадь возгорания в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске увеличилась вдвое. К тушению пожара привлекли пожарный поезд, сообщили в МЧС России.

Ранее стало известно о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московская в Воскресенске. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек.

Изначально площадь пожара составляла 200 "квадратов". К настоящему моменту она выросла вдвое, в здании обрушилась кровля, передает ТАСС.

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